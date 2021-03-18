Зеленский похвалил AstroZeneca и анонсировал Sinovac в марте

Владимир Зеленский, фото: Владимир Зеленский

https://racurs.ua/n151935-zelenskiy-pohvalil-astrozeneca-i-anonsiroval-sinovac-v-marte.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, не видит оснований для ограничения использования вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, созданной компанией AstraZeneca, прививки которой недавно ограничили в ряде стран Европы.

Об этом Зеленский заявил во время брифинга после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, прибывшим с визитом в Киев.

Зеленский отметил, что сам привился первой дозой этой вакцины и нормально себя чувствует.

Я считаю, что идет серьезное информационное противодействие этой вакцине, она самая доступная. Я не знаю, кем эта война начата, но на уровне Украины пока оснований для того, чтобы уменьшать вакцинацию «астразенекой», я не вижу, — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что также не получал от Министерства здравоохранения информации, которая бы свидетельствовала, что нужно ограничивать прививки препаратом AstroZeneca.

Также Зеленский анонсировал прибытие в Украину в конце марта первой партии китайской вакцины Sinovac, которую Минздрав зарегистрировал на прошлой неделе.

Напомним, Зеленский 2 марта вакцинировался препаратом Covishield — индийской версией вакцины AstraZeneca.