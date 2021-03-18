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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Володимир Зеленський

Зеленський похвалив AstroZeneca і анонсував Sinovac у березні

18 бер 2021, 16:38
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Володимир Зеленський, президент України, не бачить підстав для обмеження використання вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, створеної компанією AstraZeneca, щеплення якою нещодавно обмежили в низці країн Європи.

Про це Зеленський заявив під час брифінгу після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою, який прибув з візитом до Києва.

Зеленський зазначив, що сам щепився першою дозою цієї вакцини і нормально себе почуває.

Я вважаю, що йде серйозна інформаційна протидія цій вакцині, вона найдоступніша. Я не знаю, ким ця війна розпочата, але на рівні України поки що підстав для того, щоб зменшувати вакцинацію «астразенеко», я не бачу, — наголосив він.

Зеленський додав, що також не отримував від Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) інформації, яка б свідчила, що потрібно обмежувати щеплення препаратом AstroZeneca.


Також Зеленський анонсував прибуття до України наприкінці березня першої партії китайської вакцини Sinovac, яку МОЗ зареєструвало минулого тижня.

Нагадаємо, Зеленський 2 березня вакцинувався препаратом Covishield — індійською версією вакцини AstraZeneca.

Джерело: Ракурс


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