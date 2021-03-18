Зеленський похвалив AstroZeneca і анонсував Sinovac у березні

Володимир Зеленський, фото: Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/n151935-zelenskyy-pohvalyv-astrozeneca-i-anonsuvav-sinovac-u-berezni.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, не бачить підстав для обмеження використання вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, створеної компанією AstraZeneca, щеплення якою нещодавно обмежили в низці країн Європи.

Про це Зеленський заявив під час брифінгу після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою, який прибув з візитом до Києва.

Зеленський зазначив, що сам щепився першою дозою цієї вакцини і нормально себе почуває.

Я вважаю, що йде серйозна інформаційна протидія цій вакцині, вона найдоступніша. Я не знаю, ким ця війна розпочата, але на рівні України поки що підстав для того, щоб зменшувати вакцинацію «астразенеко», я не бачу, — наголосив він.

Зеленський додав, що також не отримував від Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) інформації, яка б свідчила, що потрібно обмежувати щеплення препаратом AstroZeneca.

Також Зеленський анонсував прибуття до України наприкінці березня першої партії китайської вакцини Sinovac, яку МОЗ зареєструвало минулого тижня.

Нагадаємо, Зеленський 2 березня вакцинувався препаратом Covishield — індійською версією вакцини AstraZeneca.