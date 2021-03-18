Рада втече від земельного питання на карантин

https://racurs.ua/ua/n151934-rada-vteche-vid-zemelnogo-pytannya-na-karantyn.html

Ракурс

Верховна Рада має намір знову піти на карантин — змінити розклад пленарних засідань так, щоб нардепи впродовж трьох тижнів не збиратимуться разом у сесійній залі.

До Регламентного комітету надійшло доручення спікера Дмитра Разумкова терміново провести засідання та розглянути питання про зміну календарного плану сесії, повідомляє прес-служба парламенту.

Питання погоджене з керівниками усіх фракцій та груп. Графік роботи Ради змінять у такий спосіб, що тиждень з 29 березня до 2 квітня буде присвячений роботі у комітетах.

Таким чином, наступні три тижні — з 22 березня до 12 квітня, скоріше за все, будуть не пленарними. Такі зміни в Раді запроваджують у зв’язку з загостренням епідеміологічної ситуації.

У цей час нардепи будуть працювати в комітетах в онлайн-режимі. Аналогічно Рада вже працювала — під час січневого локдауна.

Нагадаємо, що в Раді увесь поточний тиждень розглядають один із земельних законів. Станом на четвер нардепи розглянули менш як 800 правок до законопроекту № 2194. Всього до документу подали 3 тис. 128 правок. У Раді 17−18 березня неодноразово висловлювалися за проведення позачергової сесії, аби розглянути на ній інші питання.

Сьогодні у Києві оголосили про локдаун із 20 березня.