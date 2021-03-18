Рада убежит от земельного вопроса на карантин

https://racurs.ua/n151934-rada-ubejit-ot-zemelnogo-voprosa-na-karantin.html

Ракурс

Верховная Рада намерена снова уйти на карантин — изменить расписание пленарных заседаний так, чтобы нардепы в течение трех недель не могли собираться вместе в сессионном зале.

В Регламентный комитет поступило поручение спикера Дмитрия Разумкова срочно провести заседание и рассмотреть вопрос об изменении календарного плана сессии, сообщает пресс-служба парламента.

Вопрос согласован с руководителями всех фракций и групп. График работы Рады изменят таким образом, что неделя с 29 марта по 2 апреля будет посвящена работе в комитетах.

Таким образом, следующие три недели — с 22 марта по 12 апреля, скорее всего, будут не пленарными. Такие изменения в Раде вводят в связи с обострением эпидемиологической ситуации.

В это время нардепы будут работать в комитетах в онлайн-режиме. Аналогично Рада уже работала — во время январського локдауна.

Напомним, что в Раде все текущую неделю рассматривают один из земельных законов. По состоянию на четверг нардепы рассмотрели менее 800 правок в законопроекте № 2194. Всего к документу подали 3 тыс. 128 поправок. В Раде 17−18 марта неоднократно высказывались за проведение внеочередной сессии, чтобы рассмотреть на ней другие вопросы.

Сегодня в Киеве объявили о локдауне с 20 марта.