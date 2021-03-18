Евросоюз прокомментировал заявление Байдена о Путине-убийце. Фото: РИА Новости

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В Еврокомиссии официально назвали Владимира Путина, как президента РФ, ответственным за действия российских властей за противоправные действия в Украине и за агрессивную политику против соседних с ЕС стран и государств за его пределами.

Таким образом официальный Брюссель прокомментировал вопрос журналистов, соглашается ли ЕС с утверждением президента США Джо Байдена о том, что Путин является убийцей. Заявление произнесла пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внешней политики и безопасности Набила Массрали, передает «Укринформ».

К сожалению, есть длинный список неудачных и уже совершенных покушений на убийство, которые были совершены против критических и независимых фигур в России, включая политиков и журналистов. Многие из этих случаев не были расследованы, они остаются нераскрытыми, и нападавшие не были привлечены к ответственности, — отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Также она добавила, что Евросоюз наложил санкции на российских спецов и военных, ответственных за отравления оппозиционера Алексея Навального и Сергея и Юлию Скрипалей. Кроме того, Массрали напомнила о незаконных действиях российских властей в Украине и конфликтах в странах-соседях ЕС.

Как президент Российской Федерации Владимир Путин, в конце концов, несет ответственность за политику российских властей и за ее действия, — уверена она.

Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в интервью ABC News заявил, что считает главу РФ Владимира Путина «убийцей». В ответ глава РФ вспомнил о здоровье американского коллеги и ответил детской поговоркой.