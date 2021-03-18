На Донбассе вследствие вражеских обстрелов погиб боец ВСУ. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n151932-na-donbasse-vsledstvie-vrajeskih-obstrelov-pogib-boec-vsu.html

Ракурс

На Донбассе украинский военнослужащий погиб в результате вражеского обстрела.

18 марта вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из артиллерийского вооружения и автоматического оружия недалеко от населенного пункта Пивденное, — сообщает оперативно-тактическая группировка «Север».

Во время обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь в ответ. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ.

Ранее мы сообщали, украинский военнослужащий погиб на Донбассе от пули врага.

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