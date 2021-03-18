На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув боєць ЗСУ. Фото: Україська правда

https://racurs.ua/ua/n151932-na-donbasi-vnaslidok-vorojyh-obstriliv-zagynuv-boiec-zsu.html

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На Донбасі український військовослужбовець загинув у результаті ворожого обстрілу.

18 березня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з артилерійського озброєння та автоматичної зброї неподалік населеного пункту Південне, — повідомило оперативно-тактичне угруповання «Північ».

Під час обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але, на жаль, врятувати його не вдалося.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ.

Раніше ми повідомляли, що український військовослужбовець загинув на Донбасі від кулі ворога.