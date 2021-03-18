Нові білети з ПДР чекають на водіїв у квітні

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У квітні з’являться нові білети з ПДР, фото: «Четверта студія»
Нові білети з ПДР чекають на водіїв у квітніhttps://racurs.ua/ua/n151931-novi-bilety-z-pdr-chekaut-na-vodiyiv-u-kvitni.htmlРакурс
Нові екзаменаційні білети з теоретичних іспитів з правил дорожнього руху (ПДР) запроваджуються у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ (МВС) з 6 квітня.
Відповідні зміни також будуть внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань ПДР, розміщений на сайті Головного сервісного центру МВС. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Зазначається, що оновлені білети будуть актуалізовані відповідно до чинного законодавства, а застарілі — усунуті.
Оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії, — наголошується в повідомленні прес-служби.
У відомстві зазначають, що чотири місяці тому на сайті Головного сервісного центру МВС з’явився «Банк екзаменаційних питань з ПДР», у якому викладачі профільних навчальних закладів та всі охочі могли залишати свої пропозиції щодо екзаменаційних питань.
За цей час надійшла загалом 91 ініціатива, — зазначають у МВС.
Нагадаємо, з 17 березня в Україні зріс розмір штрафу за водіння автомобіля в нетверезому стані.
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