Нові білети з ПДР чекають на водіїв у квітні

У квітні з’являться нові білети з ПДР, фото: «Четверта студія»

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Ракурс

Нові екзаменаційні білети з теоретичних іспитів з правил дорожнього руху (ПДР) запроваджуються у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ (МВС) з 6 квітня.

Відповідні зміни також будуть внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань ПДР, розміщений на сайті Головного сервісного центру МВС. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що оновлені білети будуть актуалізовані відповідно до чинного законодавства, а застарілі — усунуті.

Оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії, — наголошується в повідомленні прес-служби.

У відомстві зазначають, що чотири місяці тому на сайті Головного сервісного центру МВС з’явився «Банк екзаменаційних питань з ПДР», у якому викладачі профільних навчальних закладів та всі охочі могли залишати свої пропозиції щодо екзаменаційних питань.

За цей час надійшла загалом 91 ініціатива, — зазначають у МВС.

Нагадаємо, з 17 березня в Україні зріс розмір штрафу за водіння автомобіля в нетверезому стані.