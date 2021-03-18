Що ще змінилося для п'яних водіїв з 17 березня. Фото: 12kanal

https://racurs.ua/ua/n151926-ne-lyshe-rozmir-shtrafiv-scho-sche-zminylosya-dlya-p-yanyh-vodiyiv.html

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Розмір штрафу за водіння автомобіля в нетверезому стані в Україні зріс з вчорашнього дня, 17 березня.

Однак закон України № 1231-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» передбачає не лише зростання штрафу, але й змінює порядок притягнення нетверезих водіїв до адміністративної відповідальності. Зокрема, якщо раніше перед судом можна було поставити питання про передачу матеріалів про адмінпорушення з п’яне водіння на розгляд трудового колективу або громадської організації і таким чином уникнути накладення штрафу і позбавлення прав, то тепер це буде заборонено. Всі матеріали в такому випадку тепер розглядатиме суд.

Також тепер не можна буде просити суд про звільнення відповідальності за ст.130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП у зв’язку з малозначністю правопорушення, що часом застосовувалося захисниками. Якщо водій після позбавлення водійських прав за ст.130 КУпАП протягом терміну позбавлення знову сяде за кермо п’яним, то термін позбавлення водійських прав буде підсумовуватися. Максимальний термін позбавлення водійських прав складе 10 років.

Також збільшився строк притягнення до адміністративної відповідальності за п’яне водіння — один рік. Крім того, водії та їх адвокати тепер не зможуть скористатися прийомом, мовляв «їхав тверезий, випив після зупинки або ДТП», бо за це вже теж передбачається покарання. При цьому розмір штрафу за вживання алкоголю після зупинки або ДТП, але до проведення перевірки на наявність алкоголю в крові, перевищує в два рази штраф за п’яну їзду, а прав позбавлять на 3 роки. Крім того, передбачається й арешт на 15 діб.

Алкоголь у крові водії теж перевірятимуть по-новому. З 17 березня присутність двох свідків необхідно лише в тому разі, якщо у поліцейських немає можливості зафіксувати факт перевірки за допомогою драгера на відеокамеру. А відповідальність за п’яне водіння настає не тільки в разі водіння в нетверезому вигляді, але і в разі відмови водія від проходження перевірки наявності алкоголю в крові.

Якщо ж у водія відберуть права, то отримати документи назад він зможе лише після закінчення терміну позбавлення пройшовши медичний огляд і заново здавши теоретичну і практичну частину іспиту в МВС. Також порушнику потрібно буде надати копію постанови суду і квитанцію про оплату штрафу.

Нагадаємо, з 17 березня в Україні зросли штрафи за порушення низки правил дорожнього руху. Зросли штрафи за керування авто у стані алкогольного сп’яніння, за повторне порушення таких правил, а також за скоєння смертельних ДТП. Також були збільшені штрафи для пішоходів.