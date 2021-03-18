Что еще изменилось для пьяных водителей с 17 марта. Фото: 12kanal

https://racurs.ua/n151926-ne-tolko-razmer-shtrafov-chto-esche-izmenilos-dlya-pyanyh-voditeley.html

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Размер штрафа за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии в Украине вырос со вчерашнего дня, 17 марта.

Однако закон Украины № 1231-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» предусматривает не только рост штрафа, но и изменяет порядок привлечения нетрезвых водителей к административной ответственности. В частности, если ранее перед судом можно было поставить вопрос о передаче материалов об админнарушении с пьяного вождения на рассмотрение трудового коллектива или общественной организации и таким образом избежать наложения штрафа и лишения прав, то теперь это будет запрещено. Все материалы в таком случае теперь будет рассматривать суд.

Также теперь нельзя будет просить суд об освобождении ответственности по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП в связи с малозначительностью правонарушения, которое порой применялось защитниками. Если водитель после лишения водительских прав по ст. 130 КУоАП в течение срока лишения снова сядет за руль пьяным, то срок лишения водительских прав будет суммироваться. Максимальный срок лишения водительских прав составит 10 лет.

Также увеличился срок привлечения к административной ответственности за пьяное вождение — один год. Кроме того, водители и их адвокаты теперь не смогут воспользоваться приемом, мол «ехал трезвый, выпил после остановки или ДТП», потому что за это уже тоже предусматривается наказание. При этом размер штрафа за употребление алкоголя после остановки или ДТП, но до проведения проверки на наличие алкоголя в крови, превышает в два раза штраф за пьяную езду, а прав лишат на 3 года. Кроме того, предусматривается и арест на 15 суток.

Алкоголь в крови водители тоже будут проверять по-новому. С 17 марта присутствие двух свидетелей необходимо лишь в том случае, если у полицейских нет возможности зафиксировать факт проверки с помощью драгера на видеокамеру. А ответственность за пьяное вождение наступает не только в случае вождения в нетрезвом виде, но и в случае отказа водителя от прохождения проверки наличия алкоголя в крови.

Если же у водителя отберут права, то получить документы обратно он сможет только после окончания срока лишения пройдя медицинский осмотр и заново сдав теоретическую и практическую часть экзамена в МВД. Также нарушителю нужно будет предоставить копию постановления суда и квитанцию об оплате штрафа.

Напомним, с 17 марта в Украине выросли штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения. Выросли штрафы за управление авто в состоянии алкогольного опьянения, за повторное нарушение таких правил, а также за совершение смертельных ДТП. Также были увеличены штрафы для пешеходов.