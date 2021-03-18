Санкции СНБО завели жен Медведчука и Козака в Верховный суд

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Санкции СНБО завели жен пророссийских нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака — Оксану Марченко и Наталью Лавренюк — в Верховный суд из-за санкций, которые ввел Совет нацбезопасности и обороны Украины.

В Кассационный административный суд в составе ВС поступили новые исковые заявления, которыми оспаривается указ президента Украины от 19 февраля 2021 года № 64/2021, — информирует 18 марта пресс-служба Верховного суда в Телеграм.

Иск от Марченко служители Фемиды получили 16 марта, а иск Лавренюк — 17 марта. Обе оспаривают решение СНБО от 19 февраля «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», которое вступило в силу после указа президента Владимира Зеленского № 64/2021.

Также 15 марта Верховный суд получил иск от компании Eviret LTD, зарегистрированной на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Фирма оспаривает ограничительные меры против себя.

Напомним, 16 марта в суд с исковым заявлением пошел и сам кум Путина. А так называемый «кошелек Медведчука» Козак обжаловал санкции СНБО еще в конце февраля.