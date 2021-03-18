Санкції РНБО завели дружин Медведчука і Козака в Верховний суд

https://racurs.ua/ua/n151925-sankciyi-rnbo-zavely-drujyn-medvedchuka-i-kozaka-v-verhovnyy-sud.html

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Дружини проросійських нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака — Оксана Марченко та Наталія Лавренюк — подали позови до Верховного суду у зв’язку з санкціями, які запровадила Рада нацбезпеки та оборони України.

До Касаційного адміністративного суду у складі ВС надійшли нові позовні заяви, якими оскаржується указ президента України від 19 лютого 2021 року № 64/2021, — інформує 18 березня прес-служба Верховного суду у Телеграм.

Позов від Марченко служителі Феміди отримали 16 березня, а позов Лавренюк — 17 березня. Обидві оскаржують рішення РНБО від 19 лютого 2021 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)», яке набуло чинності після указу президента Володимира Зеленського № 64/2021.

Також 15 березня Верховний суд отримав позов від компанії Eviret LTD, зареєстрованої на території Об'єднаних Арабських Еміратів. Фірма оскаржує обмежувальні заходи проти себе.

Нагадаємо, 16 березня до суду з позовною заявою пішов й сам кум Путіна. А так званий «гаманець Медведчука» Козак оскаржив санкції РНБО ще наприкінці лютого.