На Рабіновича відкрили кримінальну справу. Фото: promin.cv.ua

https://racurs.ua/ua/n151930-kryminalnu-spravu-vidkryly-proty-rabinovycha-cherez-separatystsku-kartu-foto.html

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Вадим Рабінович, один із лідерів партії «Опозиційна платформа — За життя», зацікавив правоохоронців.

Проти народного депутата відкрили кримінальне провадження за зверненням народного депутата від партії «Голос» Соломії Бобровської. Справа стосується історії, коли Рабінович виклав мапу України без Криму. Про це сама парламентар написала на власній сторінці у Facebook.

Ту саму, де знову маніпулятивно поставили мовне питання, улюблену тему для ОПЗЖ, — уточнила депутат.

За її словами, жоден громадянин України, тим паче обраний народний депутат, не може ставити під сумнів територіальну цілісність України. Рабіновичу вона порадила «не заграватись в сепаратизм, якщо він не хоче знову опинитись у в’язниці».

Нагадаємо, карта України без Криму, яку опублікував місяць тому нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» Вадим Рабінович, стала об'єктом уваги Служби безпеки України. У спецслужбі заявили, що вивчають і аналізують публікацію Рабіновича. Спецслужба вивчає малюнок на предмет порушень адміністративного та кримінального законодавства.