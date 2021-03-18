На Рабиновича открыли уголовное дело. Фото: promin.cv.ua

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Вадим Рабинович, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», заинтересовал правоохранителей.

Против народного депутата открыли уголовное производство по обращению народного депутата от партии «Голос» Соломии Бобровской. Дело касается истории, когда Рабинович выложил карту Украины без Крыма. Об этом сама парламентарий написала на собственной странице в Facebook.

Ту самую, где снова манипулятивно задали языковой вопрос, любимую тему для ОПЗЖ, — уточнила депутат.

По ее словам, ни один гражданин Украины, тем более избранный народный депутат, не может ставить под сомнение территориальную целостность Украины. Рабиновичу она посоветовала «не заигрываться в сепаратизм, если он не хочет снова оказаться в тюрьме».

Напомним, карта Украины без Крыма, которую опубликовал месяц назад нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович, стала объектом внимания Службы безопасности Украины. В спецслужбе заявили, что изучают и анализируют публикацию Рабиновича. Спецслужба изучает рисунок на предмет нарушений административного и уголовного законодательства.