«Слуги» в Раде чатились — «Голос» назвали «убогими», других — «пророссийскими лярвами»

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Нардепы из фракции «Слуга народа» попали в очередной скандал — на этот раз во время пленарного заседания Верховной Рады 18 марта глава фракции Владимира Зеленского Давид Арахамия в чате политсилы предложил вместо названия одной из партий употреблять «пророссийские бл*ди», а коллег из «Голоса» окрестил «убогими».

Фото переписки «слуг» сделал парламентский фотокорреспондент издания «Буквы».

В чате один из депутатов написал, что «недопустимо применять силу к парламентариям, невзирая на то, из какой они партии», а также предложил использовать синонимичные заменители.

Очень правильно. Позиция фракции должна озвучиваться и в тех случаях, когда убогие из «Голоса» называют всех нас «пятой колонной». Или Юля (Тимошенко, — ред.) пугает будущим судом, — написал «слуга».

Глава фракции Давид Арахамия также ответил:

Можно говорить пророссийские бл*ди и не называть партию.



Парламентарии также поинтересовались у заместителя спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука о целесообразности подобных высказываний. Кроме того, один из «слуг» предложил указывать «пророссийские представители древнейшей профессии», чтобы не нарушать регламент. Кроме этого, нардепы вспомнили о словах «курвы, лярвы».