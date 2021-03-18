“Слуги” у Раді чатилися — “Голос” назвали «убогими», інших — «проросійськими лярвами»

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Нардепи з фракції «Слуга народу» втрапили у черговий скандал — цього разу під час пленарного засідання Верховної Ради 18 березня очільник фракції Володимира Зеленського Давид Арахамія у чаті політсили запропонував замість назви однієї з партій вживати «проросійські бл*ді», а колег з «Голосу» назвав «убогими».

Фото листування «слуг» зробив парламентський фотокореспондент видання «Букви».

У чаті один з депутатів написав, що «неприпустимо застосовувати силу до парламентарів, від якої б партії вони не були», а також запропонував використовувати синонімічні замінники.

Дуже правильно. Позиція фракції повинна озвучуватися і в тих випадках, коли убогі з «Голосу» називають всіх нас «п'ятою колоною». Або Юля (Тимошенко, — ред.) лякає майбутнім судом, — написав «слуга».

Голова фракції Давид Арахамія також відповів:

Можна говорити проросійські бл*ді і не називати партію.



Парламентарі також поцікавилися у заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука щодо доцільності подібних висловлювань. Окрім того, один зі «слуг» запропонував вказувати «проросійські представники найдавнішої професії», щоб оминути порушення регламенту. Окрім цього, нардепи згадали про такі слова як «курви, лярви».