Литвин грюкнув дверима Київського нацуніверситету. Фото: lb.ua

https://racurs.ua/ua/n151928-lytvyn-gruknuv-dveryma-kyyivskogo-nacuniversytetu.html

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Володимир Литвин, колишній голова Верховної Ради України, який програв вибори ректора Київського національного університету ім. Шевченка, вирішив піти з наглядової ради цього вишу.

Подав заяву президенту України про складання повноважень голови наглядової ради КНУ, — написав він 18 березня на своїй сторінці у Facebook.

Також Литвин привітав Леоніда Губерського «з обранням на третій термін».

З допомогою представників вищих ешелонів влади операцію проведено витончено і віртуозно. І вже не важливі формальності другого туру, — прокоментував він.

Литвин подякував усім, хто його підтримував і висловив сподівання, що «колективу вистачить волі, щоб протистояти неминучому сповзанню університету у сіру зону».

Він заявив, що йому «тепер не дозволять навіть наближатися до університету».

Нагадаємо, голосування на виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка завершилося у середу, 17 вересня. Володимир Литвин програв ці вибори, посівши лише четверте місце. Йому віддали близько 4% голосів.

Лідерами голосування стали проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров та проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Рожко. Вони набрали відповідно 44% і 15%. Другий тур виборів відбудеться 24 березня.