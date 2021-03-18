Литвин хлопнул дверью Киевского нацуниверситета. Фото: lb.ua

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Владимир Литвин, бывший спикер Верховной Рады, который проиграл выборы ректора Киевского национального университета им. Шевченко, решил уйти из наблюдательного совета этого вуза.

Подал заявление президенту Украины о сложении полномочий главы наблюдательного совета КНУ, — написал он 18 марта на своей странице в Facebook.

Также Литвин поздравил Леонида Губерского «с избранием на третий срок».

С помощью представителей высших эшелонов власти операция была проведена изящно и виртуозно. И уже не важны формальности второго тура, — прокомментировал он.

Литвин поблагодарил всех, кто его поддерживал и выразил надежду, что у «коллектива хватит воли, чтобы противостоять неизбежному сползанию университета в серую зону».

Он заявил, что ему «теперь не позволят даже приближаться к университету».

Напомним, голосование на выборах ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко завершилось в среду, 17 сентября. Владимир Литвин проиграл эти выборы и занял лишь четвертое место. Ему отдали около 4% голосов.

Лидерами голосования стали проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров и проректор по научно-педагогической работе Александр Рожко. Они набрали соответственно 44% и 15% голосов. Второй тур выборов состоится 24 марта.