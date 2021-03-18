Карантин в регионах — местные власти закрывают образование, развлечения и спорт

https://racurs.ua/n151927-karantin-v-regionah-mestnye-vlasti-zakryvaut-obrazovanie-razvlecheniya-i-sport.html

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Карантин из-за новуой волны коронавируса усиливают регионы Украины. Ухудшение показателей госпитализации и смертности от COVID-19 заставило региональные власти более тщательно задуматься об ограничениях.

С сегодняшнего дня школам Харьковщины рекомендуют переходить на дистанционное обучение. Соответствующее решение было принято на заседании региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба Харьковской ОГА.

Дома учить детей будут всех учеников, кроме 1−4 классов. Если в начальных классах будут выявлять случаи СOVID-19, им также рекомендуют переходить на дистанционную форму обучения.

Учреждениям профессионального и профессионально-технического образования, профессиональной перед высшими и высшего образования также рекомендовано перейти на дистанционку с 18 марта.

В области ввели новые ограничения:

запрет массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания или открытой территории (нельзя заполнять залы, где проходят такие мероприятия, более чем на половину);

запрет приема посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполнением более 50% мест;

ограничения на деятельность спортзалов и фитнес-центров.

В Полтаве временно прекращают работу театров, музеев, библиотек. Все концерты также отменяют.

Львовский театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой не будет работать в период с 19 по 28 марта. Спектакли, которые были запланированы в этот период, переносят, а билеты на новые даты остаются действительными.

С понедельника в Тернополе ограничат время бесплатной перевозки пенсионеров в общественном транспорте. В рабочие дни пенсионеров будут перевозить бесплатно с 10.00 до 16.00. На выходные и в праздничные дни ограничений вводить не будут.

В городе также с 19 марта запретят массовые мероприятия: развлекательные, спортивные, социальные, рекламные, кроме официальных спортивных (без зрителей).

Весенние каникулы в школах Тернополя рекомендуют начать с 22 по 28 марта, а с 29 марта школы перейдут на дистанционное обучение, кроме начальных классов.

В школах Ивано-Франковска не будет мартовских каникул. Зато ученики будут иметь два дополнительных выходных на Пасху. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Руслан Марцинкив. Дети будут отдыхать с 29 апреля до четвертого мая.

Сейчас в Ивано-Франковске в детских садах и школах продлили карантин.

Напомним, что закрывать всю страну на локдаун в Минздраве пока не намерены, но готовы прибегнуть к такой мере, если большинство регионов перейдет в «красную» зону коронавируса.