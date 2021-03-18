Карантин в регіонах — місцева влада закриває освіту, розваги і спорт

https://racurs.ua/ua/n151927-karantyn-v-regionah-misceva-vlada-zakryvaie-osvitu-rozvagy-i-sport.html

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Карантин через нову хвилю коронавірусу посилюють регіони України. Погіршення показників госпіталізації та смертності від COVID-19 змусило регіональну владу більш ретельніше задуматися про обмеження.

Відсьогодні школам Харківщини рекомендують переходити на дистанційне навчання. Відповідне рішення було прийняте під час засідання регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомила прес-служба Харківської ОДА.

Вдома навчати дітей будуть усіх учнів, крім 1−4 класів. Якщо в початкових класах будуть виявляти випадки СOVID-19, їм також рекомендуватимуть переходити на дистанційну форму навчання.

Закладам професійної та професійно-технічної освіти, фахової передвищої та вищої освіти також рекомендовано перейти на дистанційну з 18 березня.

В області запровадили нові обмеження:

заборона масових заходів за участю понад 1 особи на 4 кв. м площі будівлі або відкритої території (не можна заповнювати зали, де відбуваються такі заходи, більш ніж на половину);

заборона приймання відвідувачів у кінотеатрах та інших закладах культури з наповненням понад 50% місць;

обмеження на діяльність спортзалів та фітнес-центрів.

У Полтаві тимчасово припиняють роботу театрів, музеїв, бібліотек. Усі концерти також відміняють.

Львівський театр опери та балету імені Соломії Крушельницької не працюватиме у період з 19 до 28 березня. Вистави, що були заплановані у цей період, переносять, а квитки на нові дати залишаються дійсними.

Із понеділка в Тернополі обмежать час безкоштовного перевезення пенсіонерів у громадському транспорті. В робочі дні пенсіонерів будуть перевозити безоплатно з 10.00 до 16.00. На вихідні та в святкові дні обмежень вводити не будуть.

У місті також з 19 березня заборонять масові заходи: розважальні, спортивні, соціальні, рекламні, крім офіційних спортивних (без глядачів).

Весняні канікули у школах Тернополя рекомендують розпочати з 22 по 28 березня, а з 29 березня школи перейдуть на дистанційне навчання, окрім початкових класів.

У школах Івано-Франківська не буде березневих канікул. Натомість учні матимуть два додаткові вихідні на Великдень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Руслан Марцінків. Діти відпочиватимуть з 29 квітня до четвертого травня.

Наразі в Івано-Франківську у дитячих садках та школах продовжили карантин.

Нагадаємо, що закривати усю країну на локдаун в МОЗ наміру поки не мають, але готові вдатися до такого заходу, якщо більшість регіонів перейде у «червону» зону коронавірусу.