Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В апреле появятся новые билеты по ПДД, фото: «Четверта студія»

Новые билеты по ПДД ждут водителей в апреле

18 мар 2021, 15:56
999

Новые экзаменационные билеты по теоретическим экзаменам по правилам дорожного движения (ПДД) вводятся в сервисных центрах Министерства внутренних дел (МВД) с 6 апреля.

Соответствующие изменения также будут внесены в онлайн-тренажер для проверки знаний ПДД, размещенный на сайте Главного сервисного центра МВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что обновленные билеты будут актуализированы в соответствии с действующим законодательством, а устаревшие — устранены.

Обновленная теоретическая часть экзамена содержит ряд новых и интересных дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители, — отмечается в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отмечают, что четыре месяца назад на сайте Главного сервисного центра МВД появился «Банк экзаменационных вопросов по ПДД», в котором преподаватели профильных учебных заведений и все желающие могли оставлять свои предложения по экзаменационным вопросам.


За это время поступила в целом 91 инициатива, — отмечают в МВД.

Напомним, с 17 марта в Украине вырос размер штрафа за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров