Новые билеты по ПДД ждут водителей в апреле

В апреле появятся новые билеты по ПДД, фото: «Четверта студія»

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Новые экзаменационные билеты по теоретическим экзаменам по правилам дорожного движения (ПДД) вводятся в сервисных центрах Министерства внутренних дел (МВД) с 6 апреля.

Соответствующие изменения также будут внесены в онлайн-тренажер для проверки знаний ПДД, размещенный на сайте Главного сервисного центра МВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что обновленные билеты будут актуализированы в соответствии с действующим законодательством, а устаревшие — устранены.

Обновленная теоретическая часть экзамена содержит ряд новых и интересных дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители, — отмечается в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отмечают, что четыре месяца назад на сайте Главного сервисного центра МВД появился «Банк экзаменационных вопросов по ПДД», в котором преподаватели профильных учебных заведений и все желающие могли оставлять свои предложения по экзаменационным вопросам.

За это время поступила в целом 91 инициатива, — отмечают в МВД.

Напомним, с 17 марта в Украине вырос размер штрафа за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.