Євросоюз прокоментував заяву Байдена про Путіна-вбивцю. Фото: РІА Новини

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Ракурс

У Єврокомісії офіційно назвали Володимира Путіна, як президента РФ, відповідальним за дії російської влади за протиправні дії в Україні та за агресивну політику проти сусідніх із ЄС країн і держав за його межами.

Таким чином офіційний Брюссель прокоментував запитання журналістів, чи погоджується ЄС із твердженням президента США Джо Байдена про те, що Путін є вбивцею. Заяву виголосила речниця Єврокомісії з питань зовнішньої політики й безпеки Набіла Массралі, передає «Укрінформ».

На жаль, є довгий перелік невдалих та вже скоєних замахів на вбивство, які були здійснені проти критичних та незалежних фігур в Росії, включаючи політиків та журналістів. Багато з цих випадків не були розслідувані, вони залишаються нерозкритими, і нападники не були притягнуті до відповідальності, — зазначила речниця Єврокомісії.

Також вона додала, що Євросоюз наклав санкції на російських спеців та військових, відповідальних за отруєння опозиціонера Олексія Навального та Сергія та Юлію Скрипалів. Крім того, Массралі нагадала за незаконні дії російської влади в Україні та конфлікти в країнах-сусідах ЄС.

Як президент Російської Федерації Володимир Путін, наприкінці, несе відповідальність за політику російської влади та за її дії, — упевнена вона.

Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден в інтерв’ю ABC News заявив, що вважає главу РФ Володимира Путіна «вбивцею». Натомість глава РФ згадав про здоров’я американського колеги і відповів дитячою приказкою.