Нардепи зловживають «айкосами» в Раді, вважає Стефанчук (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n151938-nardepy-zlovjyvaut-aykosamy-v-radi-vvajaie-stefanchuk-foto.htmlРакурс
У Верховній Раді перший віце-спікер Руслан Стефанчук закликав народних депутатів використовувати IQOS («айкос») для куріння лише у відведених для цього місцях.
Про це він заявив під час засідання парламенту 18 березня, інформує видання «Букви».
Заяві передував виступ нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Олександра Лукашева. Народний депутат стверджував, що біля входу до сесійної зали Ради знепритомнів поліцейський через сморід від «айкосів».
Я хотів би звернути колективну увагу депутатів на те, що біля правового входу до сесійної зали знепритомнів поліцейський, тому що він задихається від того смороду від «айкосів». Там у кулуарах неможливо знаходитися. І поліцейський звернувся до мене як до народного депутата з проханням озвучити цю ситуацію. Бо він не може далі виконувати свої професійні обов’язки, — зазначив Лукашев.
Перший віце-спікер відреагував на цю заяву і закликав депутатів курити лише в строго відведених приміщеннях.
Ви абсолютно правильно сказали. Хочу звернутися до апарату Верховної Ради, до народних депутатів: Верховна Рада не є IQOS friendly (не схвалює куріння «айкосів"у приміщенні, — ред.), тому я дуже прошу використовувати їх лише у відведених місцях. Я буду дуже вдячний, тому що повага до прав людини починається з того, що ми створюємо необхідні можливості, — наголосив Стефанчук.