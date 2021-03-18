У Верховній Раді депутатів просять не курити «айкос» – що сталося. Фото: od.vgorode.ua/

https://racurs.ua/ua/n151938-nardepy-zlovjyvaut-aykosamy-v-radi-vvajaie-stefanchuk-foto.html

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У Верховній Раді перший віце-спікер Руслан Стефанчук закликав народних депутатів використовувати IQOS («айкос») для куріння лише у відведених для цього місцях.

Про це він заявив під час засідання парламенту 18 березня, інформує видання «Букви».

Заяві передував виступ нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Олександра Лукашева. Народний депутат стверджував, що біля входу до сесійної зали Ради знепритомнів поліцейський через сморід від «айкосів».

Я хотів би звернути колективну увагу депутатів на те, що біля правового входу до сесійної зали знепритомнів поліцейський, тому що він задихається від того смороду від «айкосів». Там у кулуарах неможливо знаходитися. І поліцейський звернувся до мене як до народного депутата з проханням озвучити цю ситуацію. Бо він не може далі виконувати свої професійні обов’язки, — зазначив Лукашев.

Перший віце-спікер відреагував на цю заяву і закликав депутатів курити лише в строго відведених приміщеннях.