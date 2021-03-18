Вакцина AstrаZeneca не викликає виникнення тромбів. Фото: rfi.fr

https://racurs.ua/ua/n151939-vakcyna-astrazeneca-ne-vyklykaie-vynyknennya-trombiv-brytanski-vcheni.html

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Вакцина AstrаZeneca не спричиняє виникнення тромбів у щеплених людей.

Наявні свідчення не вказують на те, що причиною утворення тромбів у вакцинованих від COVID-19 людей стало щеплення виробництва компанії AstraZeneca. Про це повідомило Управління з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення (MHRA) Великої Британії.

Після ретельного наукового аналізу всієї доступної інформації регулятор заявляє, що наявні свідчення не вказують на те, що причиною утворення тромбів у венах була вакцина проти коронавірусу від AstraZeneca. Такий висновок зроблено після детального вивчення повідомлень про випадки утворення тромбів, а також інформації про госпіталізації та виписки з архівів лікарських практик, — йдеться в заяві регулятора.

Як відомо низка країн Європейського Союзу, включаючи Австрію, Францію, Німеччину, Італію, Нідерланди, Іспанію та інші, тимчасово призупинили вакцинацію препаратом від AstraZeneca через надходження інформації про можливі тромбоемболічні ускладнення у щеплених. Європейське агентство з лікарських засобів проводить розслідування з цього приводу.

Нагадаємо, вчені з Норвегії з’ясували, що вакцина проти коронавірусу від британо-шведської компанії AstraZeneca викликає у деяких людей сильну імунну реакцію й може спровокувати утворення тромбів.

Натомість у Нідерландах науковці після проведеного дослідження не знайшли зв’язку між вакцинацією препаратом AstraZeneca та випадками тромбозів у пацієнтів, які нею прищепилися.

Президент України Володимир Зеленський теж не бачить підстав для обмеження використання вакцини AstraZeneca, щеплення якою обмежили в низці країн Європи.