Сергія Пашинського виправдав суд у справі про стрілянину в людину. Фото: Грати

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Ракурс

Сергія Пашинського виправдав суд у справі про поранення В’ячеслава Хімікуса у 2016 році.

Суд дійшов висновку, що обвинувачення не довело провину Пашинського. За рішенням суду, йому повернуть пістолет, з якого той поранив Хімікуса, передає видання «Ґрати».

Екс-нардеп після рішення суду заявив, що повністю виправданий.

За його словами, процесуальний прокурор у справі Рябошапка навмисно кваліфікував інцидент за статтею 121, «знаючи, що там немає складу злочину».

Рябошапка зробив це винятково з однією метою: щоб показати свою псевдоборотьбу з корупцією і засадити мене до СІЗО. Тому що санкція за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення. Суд розклав це все на атоми й молекули. Я повністю виправданий, — стверджує Пашинський.

Як відомо, 31 грудня 2016 року на трасі в одному з сіл Київської області стався конфлікт між на той час нардепом Сергієм Пашинським і місцевим мешканцем Вʼячеславом Хімікусом. Останній внаслідок інциденту отримав кульове поранення ноги.

Під час розслідування нардеп стверджував, що це був самозахист, оскільки Хімікус нібито вдарив його по голові пляшкою. За версією пораненого, зброю депутат застосував невиправдано.

У жовтні 2019 року Пашинському повідомили про підозру в заподіянні тілесних ушкоджень. Пізніше тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Пашинський може стати фігурантом ще трьох кримінальних проваджень.

У грудні того ж року Київський апеляційний суд відпустив Пашинського під цілодобовий домашній арешт. У квітні 2020 року в Державному бюро розслідувань повідомили, що завершили досудове розслідування у справі Пашинського.

Нагадаємо, 9 березня адвокат В’ячеслава Хімікуса Марина Паринова заявила, що її підзахисний відмовився від позовних вимог в справі проти Сергія Пашинського. Хімікус повідомив, що йому виплатили компенсацію і він прощає Пашинського.