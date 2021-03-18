Страна агрессор будет бурить скважины на дне Азовского моря, фото: ICTV

https://racurs.ua/n151943-vodu-dlya-kryma-okkupanty-hotyat-dobyvat-na-dne-azovskogo-morya.html

Ракурс

Воду для временно оккупированного Крыма страна-агрессор будет добывать, буря скважины на дне Азовского моря.

Соответствующие работы планируется начать в апреле. Об этом сообщают СМИ временно оккупированного Крыма со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Мы уже провели определенные проектные работы и в апреле уже выйдем на бурение первых скважин, — заверил он.

Чиновник заявил, что в регионе огромные запасы питьевой воды.

Вопрос в том, на какой удаленности от берега они расположены и на какой глубине, — отметил он.

Хуснуллин заявил, что также будет испытан пуск воды по Северо-Крымскому каналу.

До оккупации Крыма Россией потребности полуострова в пресной воде на 85% обеспечивались Северо-Крымским каналом, который поставлял воду из Днепра. После захвата полуострова Россией поставки днепровской воды каналом прекратились.

С тех пор в Крыму постепенно исчерпываются источники питьевой воды, такие как водохранилища.

Напомним, в украинском правительстве недавно назвали причину дефицита воды в Крыму.