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Ракурс
Страна агрессор будет бурить скважины на дне Азовского моря, фото: ICTV

Воду для Крыма оккупанты хотят добывать на дне Азовского моря

18 мар 2021, 19:17
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Воду для временно оккупированного Крыма страна-агрессор будет добывать, буря скважины на дне Азовского моря.

Соответствующие работы планируется начать в апреле. Об этом сообщают СМИ временно оккупированного Крыма со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Мы уже провели определенные проектные работы и в апреле уже выйдем на бурение первых скважин, — заверил он.

Чиновник заявил, что в регионе огромные запасы питьевой воды.

Вопрос в том, на какой удаленности от берега они расположены и на какой глубине, — отметил он.

Хуснуллин заявил, что также будет испытан пуск воды по Северо-Крымскому каналу.

До оккупации Крыма Россией потребности полуострова в пресной воде на 85% обеспечивались Северо-Крымским каналом, который поставлял воду из Днепра. После захвата полуострова Россией поставки днепровской воды каналом прекратились.


С тех пор в Крыму постепенно исчерпываются источники питьевой воды, такие как водохранилища.

Напомним, в украинском правительстве недавно назвали причину дефицита воды в Крыму.

Источник: Ракурс


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