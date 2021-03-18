Звільнення виробників вакцин від відповідальності розгляне Рада на позачерговому засіданні

В Україні триває вакцинація від коронавірусу, фото:

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Верховна Рада на позачерговому засіданні, яке має розпочатися завтра, 19 березня, о 13.00, розгляне законопроект № 5247 «Про внесення зміни до статті 9−2 Закону України „Про лікарські засоби“ щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов’язання».

Цей законопроект пропонує звільнити виробників вакцин від коронавірусної хвороби COVID-19 та залучених медиків від відповідальності за негативні наслідки вакцинації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова підкомітету з питань регламенту Верховної Ради Павло Фролов.

За словами Фролова, без ухвалення цього закону Україна не зможе отримати безкоштовні вакцини в межах механізму COVAX, зокрема й вакцину, розроблену компанією Pfizer.

Комітет вже рекомендував прийняти цей проект одразу в цілому з доповненням, що у разі настання негативних наслідків, держава здійснюватиме компенсаційні виплати, — додав Фролов.

У пояснювальній записці законопроекту зазначається, що учасники COVAX погодилися звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок їх застосування, «з урахуванням обставин, за яких були розроблені вакцини для профілактики COVID-19».

Також народні обранці мають розглянути зміни до календарного плану п’ятої сесії Верховної Ради, які передбачають призупинення пленарних засідань до 13 квітня.

Нагадаємо, під час цієї перерви у засіданнях депутати працюватимуть в комітетах в онлайн-режимі, як це було під час січневого локдауну.