Вакцина AstraZeneca безопасна — ряд стран возобновляет вакцинацию

Вакцина AstraZeneca безопасна — ряд стран возобновляет вакцинациюhttps://racurs.ua/n151960-vakcina-astrazeneca-bezopasna-ryad-stran-vozobnovlyaet-vakcinaciu.htmlРакурс
Вакцина AstraZeneca от коронавируса, разработанная Оксфордским университетом, была признана безопасной.
В связи с этим кампанию по вакцинации восстановят в ряде стран. Об этом сообщает издание Reuters.
С сегодняшнего дня делать прививки этим препаратом снова начнут следующие страны:
- Германия;
- Италия;
- Латвия;
- литья;
- Кипр;
- Франция;
- Испания;
- Нидерланды.
Как известно, до этого вакцинация препаратом AstraZeneca была отменена из-за сообщений об образовании тромбов в неподтвержденном количестве у людей, которые получили прививку этим препаратом.
Впоследствии была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что вакцина AstraZeneca не вызывает серьезных последствий в виде тромбоза. Это подтвердила Европейская медицинская ассоциация (ЕМА), которая отвечает за оценку и надзор за лекарственными средствами в странах-членах ЕС.
Напомним, ранее мы сообщали, что имеющиеся свидетельства не указывают на то, что причиной образования тромбов у вакцинированных от COVID-19 людей стало прививки производства компании AstraZeneca.