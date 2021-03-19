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Ракурс
Вакцина. Фото: Istock

Вакцина AstraZeneca безопасна — ряд стран возобновляет вакцинацию

19 мар 2021, 09:58
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Вакцина AstraZeneca от коронавируса, разработанная Оксфордским университетом, была признана безопасной.

В связи с этим кампанию по вакцинации восстановят в ряде стран. Об этом сообщает издание Reuters.

С сегодняшнего дня делать прививки этим препаратом снова начнут следующие страны:

  • Германия;
  • Италия;
  • Латвия;
  • литья;
  • Кипр;
  • Франция;
  • Испания;
  • Нидерланды.

Как известно, до этого вакцинация препаратом AstraZeneca была отменена из-за сообщений об образовании тромбов в неподтвержденном количестве у людей, которые получили прививку этим препаратом.


Впоследствии была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что вакцина AstraZeneca не вызывает серьезных последствий в виде тромбоза. Это подтвердила Европейская медицинская ассоциация (ЕМА), которая отвечает за оценку и надзор за лекарственными средствами в странах-членах ЕС.

Напомним, ранее мы сообщали, что имеющиеся свидетельства не указывают на то, что причиной образования тромбов у вакцинированных от COVID-19 людей стало прививки производства компании AstraZeneca.

Источник: Ракурс


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