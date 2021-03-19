Быстрое разрушение дорог прокомментировали в «Укравтодоре»

https://racurs.ua/n151959-bystroe-razrushenie-dorog-prokommentirovali-v-ukravtodore.html

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Состояние дорог в Украине после завершения зимнего сезона оценил глава «Укравтодора» Александр Кубраков. В частности, чиновник рассказал, почему украинские дороги чрезвычайно быстро разрушаются, и заверил, что дороги, построенные в рамках «Большого строительства» в 2020 году будут служить долго.

Если все делается не по технологии, если просто делается верхний слой, а остальное остается, то такой результат и будет. Здесь независимо, турецкая это компания, или украинская. Здесь просто вопрос к технологии и к проекту, — отметил Кубраков в прямом эфире программы «Право на власть».

По его словам, дороги, построенные в прошлом году в рамках реализации президентской программы, отличаются качеством.

Кубраков добавил, что большинство автодорог, построенных к Евро-2012 до сих пор находятся в хорошем состоянии, поскольку тогда были возведены новые капитальные дороги с усиленной основой. Он пояснил, что в случае, когда строительство осуществляется по технологии, ведется независимый технический надзор, а также принимают участие украинские и международные компании, дороги будут качественными, они не будут быстро разрушатся и сохранятся на годы.