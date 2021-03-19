Швидке руйнування доріг прокоментували в «Укравтодорі”

https://racurs.ua/ua/n151959-shvydke-ruynuvannya-dorig-prokomentuvaly-v-ukravtodori.html

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Стан доріг в Україні після завершення зимового сезону оцінив очільник «Укравтодору» Олександр Кубраков. Зокрема, чиновник розповів, чому українські автошляхи надзвичайно швидко руйнуються, й запевнив, що дороги, зведені в рамках «Великого будівництва» у 2020 році служитимуть довго.

Якщо все робиться не за технологією, якщо просто робиться верхній шар, а інше залишається, то такий результат і маємо. Тут незалежно, чи турецька компанія, чи українська. Тут просто питання до технології і як до проекту, — зазначив Кубраков в прямому ефірі програми «Право на владу».

За його словами, дороги, побудовані торік в рамках реалізації президентської програми, відрізняються якістю.

Кубраков додав, що більшість автошляхів, збудованих до Євро-2012 досі перебувають у хорошому стані, оскільки тоді було зведено нові капітальні дороги з підсиленою основою. Він пояснив, що у разі, коли будівництво відбувається за технологією, здійснюється незалежний технічний нагляд, беруть участь українські й міжнародні компанії, дороги будуть якісними, вони швидко не зруйнуються і збережуться на роки.