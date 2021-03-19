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Ракурс
AstraZeneca. Фото: Istock

Вакцина AstraZeneca є безпечною — низка країн поновлює вакцинацію

19 бер 2021, 09:58
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Вакцина AstraZeneca від коронавірусу, що була розроблена Оксфордським університетом, була визнана безпечною.

У зв’язку з цим кампанію з вакцинації відновлять у низці країн. Про це повідомляє видання Reuters.

Відсьогодні робити щеплення цим препаратом знову розпочнуть такі країни:

  • Німеччина;
  • Італія;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Кіпр;
  • Франція;
  • Іспанія;
  • Нідерланди.

Як відомо, до цього вакцинацію препаратом AstraZeneca було скасовано через повідомлення щодо утворення тромбів у непідтвердженої кількості людей після щеплення.


Згодом була проведена перевірка, під час якої було встановлено, що вакцина AstraZeneca не спричиняє серйозні наслідки у вигляді тромбозу. Це підтвердила Європейська медична асоціація (ЕМА), яка відповідає за оцінку та нагляд за лікарськими засобами у країнах-членах ЄС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наявні свідчення не вказують на те, що причиною утворення тромбів у вакцинованих від COVID-19 людей стало щеплення виробництва компанії AstraZeneca.

Джерело: Ракурс


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