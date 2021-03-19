Вакцина AstraZeneca є безпечною — низка країн поновлює вакцинацію

AstraZeneca. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151960-vakcyna-astrazeneca-ie-bezpechnou-nyzka-krayin-ponovluie-vakcynaciu.html

Ракурс

Вакцина AstraZeneca від коронавірусу, що була розроблена Оксфордським університетом, була визнана безпечною.

У зв’язку з цим кампанію з вакцинації відновлять у низці країн. Про це повідомляє видання Reuters.

Відсьогодні робити щеплення цим препаратом знову розпочнуть такі країни:

Німеччина;

Італія;

Латвія;

Литва;

Кіпр;

Франція;

Іспанія;

Нідерланди.

Як відомо, до цього вакцинацію препаратом AstraZeneca було скасовано через повідомлення щодо утворення тромбів у непідтвердженої кількості людей після щеплення.

Згодом була проведена перевірка, під час якої було встановлено, що вакцина AstraZeneca не спричиняє серйозні наслідки у вигляді тромбозу. Це підтвердила Європейська медична асоціація (ЕМА), яка відповідає за оцінку та нагляд за лікарськими засобами у країнах-членах ЄС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наявні свідчення не вказують на те, що причиною утворення тромбів у вакцинованих від COVID-19 людей стало щеплення виробництва компанії AstraZeneca.