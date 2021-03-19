Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Нардепи збираються послухати президента Литви та коронавірусний звіт Кабміну

Нардепи збираються послухати президента Литви та коронавірусний звіт Кабміну (ТРАНСЛЯЦІЯ)

19 бер 2021, 10:02
999

У Верховній Раді 19 березня буде напружений день. На чергове пленарне засідання до нардепів прийдуть урядовці зі звітом про стан виконання плану вакцинації населення України від коронавірусної хвороби COVID-19.

Згодом у Раді виступить президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда.

Після цього Рада продовжить розгляд поправок до земельного закону. Наразі розглянуто 876 поправок із 3 тис. 128 (28%).


Нагадаємо, що Верховна Рада проведе сьогодні й позачергове засідання, щоб обговорити перерву у пленарних засіданнях та звільнення від відповідальності виробників вакцин проти COVID-19. Воно має відбуватися о 13.00.

Депутати вирішили змінити план сесії через введення локдауну у Києві з 29 березня по 2 квітня.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів