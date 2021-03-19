Нардепи збираються послухати президента Литви та коронавірусний звіт Кабміну

https://racurs.ua/ua/n151958-nardepy-zbyrautsya-posluhaty-prezydenta-lytvy-ta-koronavirusnyy-zvit-kabminu-translyaciya.html

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У Верховній Раді 19 березня буде напружений день. На чергове пленарне засідання до нардепів прийдуть урядовці зі звітом про стан виконання плану вакцинації населення України від коронавірусної хвороби COVID-19.

Згодом у Раді виступить президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда.

Після цього Рада продовжить розгляд поправок до земельного закону. Наразі розглянуто 876 поправок із 3 тис. 128 (28%).

Нагадаємо, що Верховна Рада проведе сьогодні й позачергове засідання, щоб обговорити перерву у пленарних засіданнях та звільнення від відповідальності виробників вакцин проти COVID-19. Воно має відбуватися о 13.00.

Депутати вирішили змінити план сесії через введення локдауну у Києві з 29 березня по 2 квітня.