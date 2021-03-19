Рожкова. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n151961-zastupnycu-golovy-nbu-rojkovu-pidozruut-u-derjzradi-zmi.html

Ракурс

Справа «ПриватБанку» могла бути пов’язана з держзрадою низки співробітників. У 2016 році під час націоналізації банку інформацію іноземним компаніям нібито «зливали» самі співробітники Національного банку України (НБУ), зокрема перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Генеральна прокуратура розпочала відповідне розслідування. Про це повідомляє «Kyiv Post» з посиланням на документ.

Повідомляється, що звинувачення у держзраді пов’язані з розкриттям НБУ інформації низці компаній, зокрема аудиторській компанії Kroll, консалтинговій компанії AlixPartners та юридичній фірмі Hogan Lovells and Asters. Всі ці компанії були найняті державою для розслідування ситуації в «ПриватБанку», з якого перед націоналізацією менеджментом було виведено 5,5 млрд дол.

Заступниця голови НБУ Рожкова заявила, що їй невідомо про будь-які звинувачення проти неї, але нападки через співпрацю НБУ з іноземними компаніями не є чимось новим.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Національний банк України змінив підпорядкування структурних підрозділів між членами правління. Більшість повноважень першого заступника голови органу Катерини Рожкової перейшли до очільника банку Кирила Шевченка. Відтепер Рожкова лише керуватиме підрозділами за вертикаллю «Регулювання фінансового сектору».