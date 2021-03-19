Вакцины от коронавируса — Степанов рассказал о ближайших поставках

https://racurs.ua/n151964-vakciny-ot-koronavirusa-stepanov-rasskazal-o-blijayshih-postavkah.html

Ракурс

Украина получит дополнительные партии вакцин от коронавируса. Миздпав ожидает до конца марта — начала апреля еще 570 тыс. доз AstraZeneca. Эта партия прибудет в рамках глобальной инициативы COVAX.

Министр здравоохранения Максим Степанов 19 марта сообщил в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, что вчера встречался с руководством ЮНИСЕФ в Украине и получил заверения об этой партии от CОVAX.

До конца мая в Украине поступит еще 1,1 млн доз вакцин производства этой компании.

Среди других поставщиков вакцины Степанов назвал следующих:

в ближайшее время Киев получит дополнительную партию вакцин 1,5 млн доз Covishield (AstraZeneca). Она ожидает отправку от Serum Institute в Индии;

зарегистрирована и ожидает поставку в Украину вакцина CoronaVac от производителя Sinovac Biotech;

ожидается поставка законтрактованной вакцины американской компании Novavax, а именно 10 млн доз, и индийской разработки от Bharat Biotech;

Pfizer/Biontech: планируется, что 500−700 тыс. доз вакцины поступит в Украину в апреле.

Министр заявил, что Украина перешла ко второму этапу вакцинации. В листе ожидания вакцинации находятся более 290 тыс. украинцев.

Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинации семейных врачей, — сообщил министр.

Степанов заявил, что граждане записываются на вакцинацию «несмотря на информационную вакханалию и откровенную ложь».

Ранее Степанов возложил ответственность за медленный темп вакцинации от коронавируса в Украине на местные власти. При этом со следующей недели ожидают увеличения темпов вакцинации.

«Ракурс» сообщал, что вакцина от COVID производства американской компании Pfizer поступит в Украину в апреле. При этом вакцина будет поступать траншами — частями.