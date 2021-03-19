Степанов. Фото: УП

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Вакцинация в Украине проходит очень медленными темпами из-за бездействия местных властей и спекуляций отдельных политиков, которые сеют в обществе недоверие к вакцине, закупленной Министерством здравоохранения.

Такое мнение высказал глава Минздрава Максим Степанов во время своего выступления в Верховной Раде. Об этом стало известно из трансляции заседания.

Степанов заявил, что украинцы записываются на вакцинацию «несмотря на информационную вакханалию и откровенную ложь», а ответственность за низкие темпы вакцинации в Украине он положил на местные власти. Глава Минздрава заявил, что государство обеспечило регионы вакцинами, обучением и оплатой труда мобильных бригад, дала соответствующий алгоритм вакцинации.

Также он добавил, что Украина уже перешла ко второму этапу вакцинации, и уже со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинации семейных врачей.

Не только через мобильные бригады будут проводиться прививки. И сразу она (вакцинация — ред.) будет увеличиваться. Уже 10 тыс., но мы рассчитывали, что не менее 15 тыс. должно было быть в сутки, — заявил Степанов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина получит дополнительные партии вакцин от коронавируса. Минздрав ожидает до конца марта — начала апреля еще 570 тыс. доз AstraZeneca. Эта партия прибудет в рамках глобальной инициативы COVAX. До конца мая в Украине поступит еще 1,1 млн доз вакцин производства этой компании.