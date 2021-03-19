Закроют ли новые области на карантин, рассказали у Зеленского

https://racurs.ua/n151955-zakrout-li-novye-oblasti-na-karantin-rasskazali-u-zelenskogo.html

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Как будет действовать жесткий карантин в Украине, рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, решение о введении более жестких ограничений в областях в связи с распространением коронавирусной инфекции принимают власти на местах.

В Киеве сейчас плохо. Ивано-Франковская, Винницкая область, Житомирская область, Закарпатье закрыты. А, например, в Днепропетровской области или в Харьковской есть свободные места в больницах — 30% занятости коек, — заявил заместитель главы Банковой в телеэфире программы «Право на власть».

По словам Тимошенко, в этом случае отсутствует необходимость «закрывать» регион на жесткий карантин. Кроме этого, он объяснил, почему власть прибегла к такой стратегии борьбы с COVID-19.

Местные власти лучше видят, что происходит на их территории… На Ивано-Франковщине три недели назад были заняты 82% койко-мест. Добавляется 450 коек, а процент не падает — как было 82%, так и есть. Добавляется еще 350 коек, а процент на том же уровне. Это гораздо опаснее, чем осенью, когда закрывалось все (на локдаун. — ред.), — отметил чиновник.

Он также не исключил усиления карантина в Киевской области. По его мнению, медицинской системе трудно справиться с резким увеличением числа новых больных, поэтому есть необходимость вводить ограничительные меры в тех регионах, где ситуация сложная.

Ежедневно в Офисе президента, Министерстве здравоохранения мы работали над тем, чтобы появлялись дополнительные кровати и дополнительный кислород, — добавил Тимошенко.



Кроме этого, он призвал украинцев соблюдать карантинные требования и носить маски.

Напомним, коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине с начала пандемии подтвердили у 1,519 млн граждан. Суточный прирост по состоянию на 19 марта составил 15 тыс. 850 новых инфицированных — это самый большой показатель в 2021 году.