Байден. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n151954-jaleet-li-bayden-o-tom-chto-nazval-putina-ubiycey-v-belom-dome-sdelali-zayavlenie.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, не жалеет о том, что назвал президента России Владимира Путина «убийцей».

Байден считает, что они с Путиным имеют разные взгляды на свои страны и подходы к взаимодействию в мире. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Президент не собирается сдерживаться, очевидно, когда у него есть беспокойство из-за слов или действий, — заявила пресс-секретарь.



На вопрос журналиста, не жалеет ли Байден о том, что назвал Путина «убийцей», Псаки ответила отрицательно. По ее словам, президент США дал прямой ответ на прямой вопрос. Также она добавила, что несмотря на различия между Байденом и Путиным, они едины в том, что должны искать пути для совместной работы в сферах, представляющих взаимный интерес.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден считает Владимира Путина «убийцей», который «заплатит» за вмешательство в выборы США.