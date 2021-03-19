Байден. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n151954-chy-shkoduie-bayden-scho-nazvav-putina-vbyvceu-u-bilomu-domi-zrobyly-zayavu.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, не шкодує про те, що назвав президента Росії Володимира Путіна «вбивцею».

Байден вважає, що вони з Путіним мають різні погляди на свої країни та підходи до взаємодії у світі. Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Президент не збирається стримуватись, очевидно, коли у нього є занепокоєння — чи то стосується слів, чи дій, — заявила речниця.



На питання журналіста, чи не шкодує Байден про те, що назвав Путіна «вбивцею», Псакі відповіла заперечно. За її словами, президент США дав пряму відповідь на пряме питання. Також вона додала, що попри відмінності між Байденом та Путіним, вони єдині у тому, що повинні шукати шляхи для спільної роботи у сферах, які становлять взаємний інтерес.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден вважає Володимира Путіна «вбивцею», який «заплатить» за втручання у вибори США.