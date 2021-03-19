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Ракурс
Коронавірус наступає — за добу 15,8 тис. інфікованих, Київ у лідерах

Коронавірус наступає — за добу 15,8 тис. інфікованих, Київ у лідерах (ІНФОГРАФІКА)

19 бер 2021, 08:51
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Коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні з початку пандемії підтвердили у 1,519 млн громадян. Добовий приріст станом на ранок 19 березня становить 15 тис. 850 нових інфікованих — це найбільший показник цьогоріч.

Також 4 тис. 592 особи одужали. На жаль, 262 особи — померли від ускладнень захворювання. За добу госпіталізували понад чотири тисячі пацієнтів із підозрою чи діагнозом COVID-19. Про це повідомив у п’ятницю на власній Фейсбук-сторінці міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Від початку пандемії коронавірусу в Україні зафіксовано 29 тис. 515 летальних випадків.

Лабораторії за добу опрацювали понад 115 тис. тестів на коронавірус методами ПЛР та ІФА.

Коронавірус в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО

Найбільше нових хворих виявили у:

  • Києві (1 210),

  • Львівській області (1 140),

  • Київській області (1 134),

  • Харківській області (1 085),

  • Вінницькій області (948).


Нагадаємо, що 24 лютого в Україні стартувала вакцинація проти коронавірусу. Станом на 16 березня першу дозу вакцини отримали 81 тис. 754 особи.

Джерело: Ракурс


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