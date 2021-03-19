Коронавірус наступає — за добу 15,8 тис. інфікованих, Київ у лідерах

https://racurs.ua/ua/n151953-koronavirus-nastupaie-za-dobu-15-8-tys-infikovanyh-kyyiv-u-liderah-infografika.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні з початку пандемії підтвердили у 1,519 млн громадян. Добовий приріст станом на ранок 19 березня становить 15 тис. 850 нових інфікованих — це найбільший показник цьогоріч.

Також 4 тис. 592 особи одужали. На жаль, 262 особи — померли від ускладнень захворювання. За добу госпіталізували понад чотири тисячі пацієнтів із підозрою чи діагнозом COVID-19. Про це повідомив у п’ятницю на власній Фейсбук-сторінці міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Від початку пандемії коронавірусу в Україні зафіксовано 29 тис. 515 летальних випадків.

Лабораторії за добу опрацювали понад 115 тис. тестів на коронавірус методами ПЛР та ІФА.

Найбільше нових хворих виявили у:

Києві (1 210),

Львівській області (1 140),

Київській області (1 134),

Харківській області (1 085),

Вінницькій області (948).

Нагадаємо, що 24 лютого в Україні стартувала вакцинація проти коронавірусу. Станом на 16 березня першу дозу вакцини отримали 81 тис. 754 особи.