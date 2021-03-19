Коронавирус наступает — за сутки 15,8 тыс. инфицированных, Киев в лидерах

https://racurs.ua/n151953-koronavirus-nastupaet-za-sutki-15-8-tys-inficirovannyh-kiev-v-liderah-infografika.html

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Коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине с начала пандемии подтвердили у 1,519 млн граждан. Суточный прирост по состоянию на утро 19 марта составил 15 тыс. 850 новых инфицированных — это самый большой показатель в этом году.

Также 4 тыс. 592 человека выздоровели. К сожалению, 262 человека умерли от осложнений заболевания. За сутки были госпитализированы свыше четырех тысяч пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19. Об этом сообщил в пятницу на собственной Фейсбук-странице министр здравоохранения Максим Степанов.

Лаборатории 18 марта проанализировали более 115 тыс. тестов на коронавирус методами ПЦР и ИФА.

С начала пандемии коронавируса в Украине зафиксировано 29 тыс. 515 летальных случаев.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в:

Киеве (1210),

Львовской области (1140),

Киевской области (1134),

Харьковской области (1085),

Винницкой области (948).

Напомним, что 24 февраля в Украине стартовала вакцинация против коронавируса. По состоянию на 16 марта первую дозу вакцины получили 81 тыс. 754 человека.