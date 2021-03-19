Курс доллара. Фото: Istock

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Ракурс

Курс доллара в Украине на сегодня, 19 марта, продолжает обваливаться второй день подряд. Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 27,68 грн за долл.

Курс снизился на одну копейку по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.



Курс доллара на межбанке по состоянию на 10.00 18 марта, в сравнении с закрытием предыдущей сессии, снизился на две копейки до 27,71 грн за долл., курс покупки до 27,70 грн за долл. В целом четверг на валютном рынке прошел спокойно. Покупатели и продавцы искали компромисс относительно курса и особых перекосов между спросом и предложением не было.

Во время выхода крупных покупателей спекулянты надеялись расшатать курс, но в этот момент на торгах появлялись и соответствующие по объему предложения продавцов. Это рубило на корне все надежды спекулянтов на увеличение курсовых колебаний. Уже к полудню они поняли, что им ловить нечего, и перестали совершать попытки «раскачать» курс.



На межбанке наблюдался уникальный прецедент, когда справочный курс Нацбанка на 12.00, и официальный курс на 19 марта, составили одну и ту же величину — 27,68 грн. Нацбанк в такой ситуации на межбанке участия в торгах не принимал.

Весь период сессии спрос и предложение на межбанке были примерно равными. Поэтому с утренних 27,70/27,75 долл. на 11.00 немного просел — до 27,67/27,69 грн. А потом он надолго закрепился в узком коридоре 27,67−27,69 практически до 15.00. Уже с обеда сделок становилось все меньше и ближе к концу сессии рынок совсем опустел. На единичных сделках на 16.00 доллар окончательно закрепился на уровне 27,68/27,70 грн и находился на этой отметке уже до завершения торгов.

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что американский доллар в Украине подорожает к концу 2021 года. Международное агентство S & P Global Ratings прогнозирует курс на уровне 29 грн 50 коп. Таких значений курс достигнет в конце года. Эксперты считают, что в 2022 году курс вырастет до 30 грн за 1 долл., В 2023 и 2024 годах — до 31 грн за 1 долл.