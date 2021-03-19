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Ракурс
NASA. Фото: Istock

Ракеты для полета на Луну протестовало NASA — видео испытаний

19 мар 2021, 08:25
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NASA, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США, успешно завершило большие испытания ракеты, которая должна доставить людей на Луну в рамках миссии «Артемида».

Это будет первое посещение Луны человеком с 1970-х годов. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Во время испытаний все четыре ракеты Space Launch System (SLS) работали вместе в течение восьми минут в центре космических полетов имени Джона Стенниса в штате Миссисипи. Все ракеты смогли пройти испытания.

Отметим, что двигатели для этих ракет были построены специально для миссии компанией Boeing. Целью миссии является возвращение людей на Луну к 2024 году, то есть спустя более чем 50 лет со времен первой высадки человека на Луне.


В рамках миссии «Артемида» NASA стремится отправить беспилотный космический корабль на орбиту Луны в ноябре 2021 года, а вернуть американских астронавтов на поверхность Луны до 2024 года. Сейчас программа «Артемида» отстает от графика на три года и превышает запланированный бюджет почти на 3 млрд долларов.

Напомним, ранее мы сообщали, что NASA планирует отправить на Луну первую женщину в этом десятилетии — в рамках программы «Артемида», названной в честь мифологической сестры близнеца греческого бога Аполлона. Планируется, что астронавтами этой программы станут девять мужчин и девять женщин.

Источник: Ракурс


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