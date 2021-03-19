NASA. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151951-raketu-dlya-polotu-na-misyac-protestuvalo-nasa-video-vyprobuvan.html

Ракурс

NASA, Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США, успішно завершило великі випробування ракети, яка має доставити людей на Місяць у межах місії «Артеміда».

Це буде перше відвідання Місяцю людиною з 1970-х років. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Під час випробувань всі чотири ракети Space Launch System (SLS) працювали водночас упродовж восьми хвилин у центрі космічних польотів імені Джона Стенніса в штаті Міссісіпі. Під час тесту усі ракети змогли пройти випробування.





Зауважимо, що двигуни для цих ракет були побудовані для місії компанією Boeing. Метою місії є повернення людей на Місяць до 2024 року, тобто більш як через 50 років з часів першої висадки людини на Місяці.

У рамках місії «Артеміда» NASA прагне відправити безпілотний космічний корабель на орбіту Місяця в листопаді 2021 року, а повернути американських астронавтів на поверхню Місяця до 2024 року. Зараз програма «Артеміда» відстає від графіка на три роки та перевищує запланований бюджет на майже 3 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що NASA планує відправити на Місяць першу жінку у цьому десятилітті — в межах програми «Артеміда», названої на честь міфологічної сестри-близнюка грецького бога Аполлона. Планується, що астронавтами цієї програми стануть дев’ять чоловіків та дев’ять жінок.