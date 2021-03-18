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На Хмельниччині військова вантажівка потрапила в ДТП, фото: Національна поліція
Військова вантажівка згоріла через ДТП на Хмельниччині — є загиблі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n151950-viyskova-vantajivka-zgorila-cherez-dtp-na-hmelnychyyni-ie-zagybli-foto-video.htmlРакурс
Смертельна ДТП з військовою вантажівкою «КамАз» сталася у Хмельницькій області сьогодні, 18 березня, близько 17.00.
На трасі «Стрий — Кіровоград — Знам’янка» між селами Поляни та Копачівка Волочиського району військовий «КамАз» зіткнувся з легковим автомобілем Audi. Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області.
В результаті зіткнення сталося загоряння автомобілів, — зазначають у поліції.
В результаті ДТП загинули дві особи з легковика. Водій вантажівки, 39-річний житель Львова, та пасажир, за попередніми даними, травм не отримали.
Місцеві ЗМІ зазначають, що, за попередньою інформацією, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та в’їхав у вантажівку.
Нагадаємо, у січні на Яворівському полігоні перекинулася військова вантажівка «КрАЗ». В результаті постраждали 13 військових.
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