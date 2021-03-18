Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Хмельниччині військова вантажівка потрапила в ДТП, фото: Національна поліція

Військова вантажівка згоріла через ДТП на Хмельниччині — є загиблі (ФОТО, ВІДЕО)

18 бер 2021, 23:48
999

Смертельна ДТП з військовою вантажівкою «КамАз» сталася у Хмельницькій області сьогодні, 18 березня, близько 17.00.

На трасі «Стрий — Кіровоград — Знам’янка» між селами Поляни та Копачівка Волочиського району військовий «КамАз» зіткнувся з легковим автомобілем Audi. Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області.

В результаті зіткнення сталося загоряння автомобілів, — зазначають у поліції.

В результаті ДТП загинули дві особи з легковика. Водій вантажівки, 39-річний житель Львова, та пасажир, за попередніми даними, травм не отримали.

Місцеві ЗМІ зазначають, що, за попередньою інформацією, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та в’їхав у вантажівку.

На Хмельниччині військова вантажівка потрапила в ДТП, фото: Національна поліція


Нагадаємо, у січні на Яворівському полігоні перекинулася військова вантажівка «КрАЗ». В результаті постраждали 13 військових.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів