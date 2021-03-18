На Хмельниччині військова вантажівка потрапила в ДТП, фото: Національна поліція

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Смертельна ДТП з військовою вантажівкою «КамАз» сталася у Хмельницькій області сьогодні, 18 березня, близько 17.00.

На трасі «Стрий — Кіровоград — Знам’янка» між селами Поляни та Копачівка Волочиського району військовий «КамАз» зіткнувся з легковим автомобілем Audi. Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області.

В результаті зіткнення сталося загоряння автомобілів, — зазначають у поліції.

В результаті ДТП загинули дві особи з легковика. Водій вантажівки, 39-річний житель Львова, та пасажир, за попередніми даними, травм не отримали.

Місцеві ЗМІ зазначають, що, за попередньою інформацією, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та в’їхав у вантажівку.

Нагадаємо, у січні на Яворівському полігоні перекинулася військова вантажівка «КрАЗ». В результаті постраждали 13 військових.