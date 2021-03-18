Арсен Аваков, фото: «Газета.ру»

https://racurs.ua/ua/n151949-poperedyv-za-pivroku-avakov-rozpoviv-pro-obmejennya-dlya-palomnykiv-hasydiv-cherez-koronavirus.html

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Хасиди, які щороку прибувають до Умані для святкування Рош га-Шана (єврейського Нового року), цього разу зможуть здійснити паломництво лише в разі наявності документів, які підтверджують вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це Аваков заявив під час телефонної розмови зі своїм ізраїльським колегою Аріє Дері, повідомляє прес-служба МВС.

Сторони узгодили, що ключовою умовою реалізації цього масштабного заходу буде нормалізація епідеміологічної ситуації в Україні та попередня вакцинація прибулих, — зазначає прес-служба МВС.

Рош га-Шана традиційно святкують кілька днів, у 2021 році це свято припаде на період з 6 по 8 вересня.

Традиційно на Рош га-Шана до Умані, де похований засновник течії брацлавського хасидизму цадик Нахман, прибувають тисячі паломників-хасидів.

Нагадаємо, у середині вересня 2020 року сотні паломників-хасидів, які намагалися потрапити до України з території Білорусі в умовах дії карантинних заходів, заблокували КПП на україно-білоруському кордоні.