Заблоковано скандальний акаунт у мережі Likee

https://racurs.ua/ua/n151948-skandalnyy-akaunt-vosmyrichnoyi-blogerky-zablokuvaly-dytyachyy-ombudsmen.html

Ракурс

Соцмережа Likee заблокувала акаунти восьмирічної дівчинки Мілани Маханець та 13-літнього підлітка Павла Пая, які опинилися у центрі скандалу через опубліковані там відверті фото.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив уповноважений Президента з прав дітей Микола Кулеба.

За словами Кулеби від офіційного представника мережі надійшло повідомлення, що вони «обурені таким контентом»

Вважаю, що всі соціальні мережі, якими користуються діти, мають ретельніше ставитися до того контенту, який в них є. Адже діти дуже чутливі, і деструктивний контент має на них сильний вплив, — наголосив дитячий омбудсмен.



Широкого розголосу ситуація із цими скандальними акаунтами набула кілька днів тому. Кулеба тоді заявляв, що звернувся до МВС, Генпрокуратури, кіберполіції та соціальних служб «для встановлення фактів та відповідного реагування».

Згодом прихильники восьмирічної блогерки почали «атакувати» Кулебу в мережі.