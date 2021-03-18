Заблокировано скандальный аккаунт в сети Likee

https://racurs.ua/n151948-skandalnyy-akkaunt-vosmiletney-devochki-blogera-zablokirovali-detskiy-ombudsmen.html

Ракурс

Соцсеть Likee заблокировала аккаунты восьмилетней девочки Миланы Махинации и 13-летнего подростка Павла Пая, которые оказались в центре скандала из-за опубликованных там откровенных фото.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил уполномоченный Президента по правам детей Николай Кулеба.

По словам Кулебы от официального представителя сети поступило сообщение, что они «возмущены таким контентом»

Считаю, что все социальные сети, которыми пользуются дети, должны тщательнее относиться к тому контенту, который у них есть. Ведь дети очень чувствительны, и деструктивный контент имеет на них сильное влияние, — подчеркнул детский омбудсмен.



Широкую огласку ситуация с этими скандальными аккаунтами приобрела несколько дней назад. Кулеба тогда заявлял, что обратился в МВД, Генпрокуратуру, киберполицию и социальные службы «для установления фактов и соответствующего реагирования».

Впоследствии сторонники восьмилетней девочки-блогера начали «атаковать» Кулебу в сети.