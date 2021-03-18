Запретить пропаганду «русского мира» предлагают Раде депутаты из «Слуги народа»

В Раде хотят бороться с пропагандой «русского мира», фото% «Радіо Свобода»

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Верховной Раде предлагают внести изменения в законодательство, которые запретят осуществлять в Украине пропаганду так называемого «русского мира».

Это предусматривает законопроект № 5258 «О внесении изменений в некоторые законы относительно осуждения идеологии «русского мира», который 17 марта поступил в парламент. Об этом сообщает пресс-слудба Верховной Рады.

Инициаторами законопроекта являются народные депутаты из «Слуги народа» Олег Дунда и Александр Аликсийчук.

Законопроект, в частности, предлагает дополнить статью 3 закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» нормами, которые также предусматривают запрет идеологии «русского мира».

Также законопроект предлагает дополнить этот закон определениями относительно того, что именно понимать под термином «русский мир».

«Русский мир» — родственная форма национал-социализма (нацизма), российская внешнеполитическая стратегия, декларативной целью которой является «собирание земель», возвращение России статуса «сверхдержавы», создание из России государства-цивилизации, несущего в себе миссию объединения всех русскоязычных на основании общих культурно-цивилизационных ценностей России на основе, — говорится в тексте законопроекта.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что российский экстремизм, который теоретически обоснован в идеологии «русского мира», является одной из серьезных угроз региональной и глобальной безопасности.

Отмечается, что в широкий общественно-политический дискурс термин «русский мир» ввел президент РФ Владимир Путин в середине первого десятилетия XXI века и благодаря насаждению этой идеологии стал возможен захват Россией Крыма и части Донбасса.

Напомним, в 2015 году в Запорожье открыли своеобразный «памятник русскому миру».