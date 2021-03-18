Заборонити пропаганду «руського міра» пропонують Раді депутати зі «Слуги народу»

У Раді хочуть боротися з пропагандою «руського міра», фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n151947-zaboronyty-propagandu-ruskogo-mira-proponuut-radi-deputaty-zi-slugy-narodu.html

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Верховній Раді пропонують внести зміни до законодавства, які заборонять здійснювати в Україні пропаганду так званого «руського міра».

Це передбачає законопроект № 5258 «Про внесення змін до деяких законів щодо засудження ідеології «руського міра», який 17 березня надійшов до парламенту. Про це повідомляє прес-слудба Верховної Ради.

Ініціаторами законопроекту є народні депутати зі «Слуги народу» Олег Дунда і Олександр Аліксійчук.

Законопроект, зокрема, пропонує доповнити статтю 3 закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» нормами, які також передбачають заборону ідеології «руського міра».

Також законопроект пропонує доповнити цей закон визначеннями щодо того, що саме розуміти під терміном «руській мір».

«Руський мір» — споріднена форма націонал-соціалізму (нацизму), російська зовнішньополітична стратегія, декларативною метою якої є «збирання земель», повернення Росії статусу «наддержави», створення з Росії держави-цивілізації, що несе в собі місію об'єднання всіх російськомовних на підставі загальних культурно-цивілізаційних цінностей Росії на основі, — зазначається в тексті законопроекту.

У пояснювальній записці автори законопроекту наголошують, що російський екстремізм, теоретично обґрунтований в ідеології «руського міра»,є однією із серйозних загроз регіональній і глобальній безпеці.

Зазначається, що до широкого громадсько-політичного дискурсу термін «руський мір» ввів президент РФ Володимир Путін у середині першого десятиліття XXI століття і завдяки насадженню цієї ідеології стало можливе захоплення Росією Криму та частини Донбасу.

Нагадаємо, у 2015 році в Запоріжжі відкрили своєрідний «пам'ятник руському міру».