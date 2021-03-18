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Ракурс
Арсен Аваков, фото: «Газета.ру»

Предупредил за полгода — Аваков рассказал об ограничениях для паломников-хасидов из-за коронавируса

18 мар 2021, 23:20
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Хасиды, которые ежегодно прибывают в Умань для празднования Рош ха-Шана (еврейского Нового года), на этот раз смогут совершить паломничество только при наличии документов, подтверждающих вакцинацию от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом Аваков заявил во время телефонного разговора со своим израильским коллегой Арие Дери, сообщает пресс-служба МВД.

Стороны согласовали, что ключевым условием реализации этого масштабного мероприятия будет нормализация эпидемиологической ситуации в Украине и предварительная вакцинация прибывших, — отмечает пресс-служба МВД.

Рош ха-Шана традиционно празднуют несколько дней, в 2021 году этот праздник придется на период с 6 по 8 сентября.


Традиционно на Рош ха-Шана в Умань, где похоронен основатель течения Брацлавского хасидизма цадик Нахман, прибывают тысячи паломников-хасидов.

Напомним, в середине сентября 2020 года сотни паломников-хасидов, которые пытались попасть в Украину с территории Беларуси в условиях действия карантинных мер, заблокировали КПП на украино-белорусской границе.

Источник: Ракурс


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